Владивосток лишился свалок

Свалки на Тихой и Второй речке – двух крупных микрорайонах Владивостока – убрали только после того, как на них обратили внимание активисты общероссийского «Народного Фронта». Общественники сообщают о том, что изучали места скопления мусора, и только после того, как пришли к выводу, что свалки «создавали угрозу здоровью горожан», обратились в мэрию, сообщает DEITA.RU

Примечательно, что мусорные мини-полигоны, с таким трудом найденные ОНФ, долгое время уютно располагались под окнами жилых домов. Также общественники приложили руку к ликвидации еще одной свалки, в районе побережья Уссурийского залива. Конечно, не буквально, а лишь в виде обращения на бумаге – в адрес градоначальника дальневосточной столицы.

Те же самые представители ОНФ в официальном релизе отдельно отмечают, что уборку многолетних мусорных куч проводит муниципальное учреждение, задача которого – отвечать за содержание городских территорий и санитарную очистку Владивостока. В данном конкретном случае исполнение предприятием прямых обязанностей произошло только после указки от «Народного фронта».

В целом ОНФ оценивает результаты своей текущей(и прошлой) работы по поиску свалок и написанию обращений в мэрию, как успешную, и полезную для жителей и гостей Владивостока.

Евгений Черемухин