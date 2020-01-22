telegr wh call

Новости

Новый генпрокурор вступил в должность

22 Январь 2020, 19:30

Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД

22 Январь 2020, 19:15

«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России

22 Январь 2020, 19:00

Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам

22 Январь 2020, 18:45

Пушкарев останется в Приморье

22 Январь 2020, 18:30

Владивосток лишился свалок

22 Январь 2020, 18:15

«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм

22 Январь 2020, 18:01

«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату

22 Январь 2020, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивосток лишился свалок

Мусор

Свалки на Тихой и Второй речке – двух крупных микрорайонах Владивостока – убрали только после того, как на них обратили внимание активисты общероссийского «Народного Фронта». Общественники сообщают о том, что изучали места скопления мусора, и только после того, как пришли к выводу, что свалки «создавали угрозу здоровью горожан», обратились в мэрию, сообщает DEITA.RU 

Примечательно, что мусорные мини-полигоны, с таким трудом найденные ОНФ, долгое время уютно располагались под окнами жилых домов. Также общественники приложили руку к ликвидации еще одной свалки, в районе побережья Уссурийского залива. Конечно, не буквально, а лишь в виде обращения на бумаге – в адрес градоначальника дальневосточной столицы. 

Те же самые представители ОНФ в официальном релизе отдельно отмечают, что уборку многолетних мусорных куч проводит муниципальное учреждение, задача которого – отвечать за содержание городских территорий и санитарную очистку Владивостока. В данном конкретном случае исполнение предприятием прямых обязанностей произошло только после указки от «Народного фронта». 

В целом ОНФ оценивает результаты своей текущей(и прошлой) работы по поиску свалок и написанию обращений в мэрию, как успешную, и полезную для жителей и гостей Владивостока. 

Евгений Черемухин

Читайте также:

Жители Снеговой Пади возмущены ситуацией с автобусами

Сахалин соединят с материком неизвестно чем

Очередной грандиозный долгострой может появиться во Владивостоке

Популярное

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей

Вслед за Медведевым три министра лишились постов

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность
Loading...
Загрузка...
Загрузка...