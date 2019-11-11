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Новости

История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

11 Ноябрь 2019, 19:20

40-градусные морозы идут на Россию

11 Ноябрь 2019, 19:00

Центробанк заявил об атаках на банковские карты

11 Ноябрь 2019, 18:40

Въезд в столицу скоро перекроют

11 Ноябрь 2019, 18:20

Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

11 Ноябрь 2019, 18:16

Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

11 Ноябрь 2019, 18:10

Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

11 Ноябрь 2019, 18:04

Стало известно, кому из губернаторов не доверяют

11 Ноябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

VLADIVOSTOK MARKETING FORUM – главное мероприятие про продажи и маркетинг во Владивостоке

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26 ноября во Владивостоке пройдет бизнес-форум, участниками которого станут около 200 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов.

В течение пяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы. Среди них:

• Роман Масленников  – ведущий эксперт по взрывному пиару в России;

• Александр Воловик – владелец digital-агентства Just Content;

• Ян Сташкевич – основатель smm-агентства Ragoo Creative;

• Руслан Северинов – SMM-leader «Додо Пицца»;

• Илья Лочканов – руководитель по соц. медиа сети городских порталов Hearst Shkulev Digital .

Специалисты расскажут о трендах маркетинга 2020, геймификации, взрывном пиаре в регионах, управлении вовлеченностью клиентов.

Подробнее: https://vladconf.ru/

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