Новости
История посаженного на цепь ребенка получила продолжение
11 Ноябрь 2019, 19:20
40-градусные морозы идут на Россию
11 Ноябрь 2019, 19:00
Центробанк заявил об атаках на банковские карты
11 Ноябрь 2019, 18:40
Въезд в столицу скоро перекроют
11 Ноябрь 2019, 18:20
Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации
11 Ноябрь 2019, 18:16
Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии
11 Ноябрь 2019, 18:10
Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья
11 Ноябрь 2019, 18:04
Стало известно, кому из губернаторов не доверяют
11 Ноябрь 2019, 18:00
VLADIVOSTOK MARKETING FORUM – главное мероприятие про продажи и маркетинг во Владивостоке
26 ноября во Владивостоке пройдет бизнес-форум, участниками которого станут около 200 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов.
В течение пяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы. Среди них:
• Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному пиару в России;
• Александр Воловик – владелец digital-агентства Just Content;
• Ян Сташкевич – основатель smm-агентства Ragoo Creative;
• Руслан Северинов – SMM-leader «Додо Пицца»;
• Илья Лочканов – руководитель по соц. медиа сети городских порталов Hearst Shkulev Digital .
Специалисты расскажут о трендах маркетинга 2020, геймификации, взрывном пиаре в регионах, управлении вовлеченностью клиентов.
Подробнее: https://vladconf.ru/