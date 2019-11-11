VLADIVOSTOK MARKETING FORUM – главное мероприятие про продажи и маркетинг во Владивостоке

26 ноября во Владивостоке пройдет бизнес-форум, участниками которого станут около 200 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов.

В течение пяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы. Среди них:

• Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному пиару в России;

• Александр Воловик – владелец digital-агентства Just Content;

• Ян Сташкевич – основатель smm-агентства Ragoo Creative;

• Руслан Северинов – SMM-leader «Додо Пицца»;

• Илья Лочканов – руководитель по соц. медиа сети городских порталов Hearst Shkulev Digital .

Специалисты расскажут о трендах маркетинга 2020, геймификации, взрывном пиаре в регионах, управлении вовлеченностью клиентов.

Подробнее: https://vladconf.ru/



