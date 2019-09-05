Олимпийские игры-2036 могут пройти во Владивостоке. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

В Олимпийском комитете рассказали, что столица Дальнего Востока вполне может принять участие в гонке за право стать хозяйкой Игр через 17 лет. Правда, по словам президента российского комитета Станислава Позднякова, для проведения столь масштабного мероприятия Владивостоку придется серьезно подтянуть пробелы в городской инфраструктуре и начать грандиозное спортивное строительство.

Этот вопрос обсуждался в рамках Восточного экономического форума, который с 4 по 6 августа проходит на острове Русский. Эксперты отметили, что время на подготовку к гонке у столицы есть - Международный олимпийский комитет начнет прием заявок от городов лишь в 2025 году. К этому моменту Владивосток уже должен располагать несколькими действующими спортивными объектами мирового уровня.

Екатерина Цой