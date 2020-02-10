Владивосток может стать немного Дубаем

В ДОМ.РФ сообщили об интересе инвестиционного фонда Дубая в выходе на российский рынок недвижимости, отмечает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как рассказал агентству генеральный директор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах World Urban Forum, инвестиционная корпорация Дубая рассматривает возможность финансирования российских проектов в области недвижимости.

По словам Дениса Филиппова, интерес к России со стороны инвестиционной корпорацией Дубая продиктован высокой доходностью проектов при низких рисках. А ДОМ.РФ выступает для инвесторов устойчивым партнером для выхода на российский рынок - это структура в формате акционерного общества, но при этом принадлежащая государству.

Прежде всего, корпорация заинтересована в проектах в арендном жилье и гостиничной недвижимости. При этом корпорация интересуется проектами не только в Москве, но и других крупных российских городах. Учитывая, что ДОМ.РФ имеет серьезные интересы во Владивостоке, почему бы и столице Дальнего Востока, при определенном стечении обстоятельств, не стать немного Дубаем.