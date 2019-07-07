О любопытном историческом факте, касающемся столицы Дальнего Востока, напомнили приморские полицейские, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как известно, годом основания Владивостока является 1860. Именно тогда, 2 июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии «Манджур» под командованием капитан-лейтенанта Шефнера доставил в бухту Золотой Рог подразделение для основания военного поста.

Однако, само название «Владивосток» встречается в прессе еще раньше. В 1859 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилась небольшая заметка, в которой уже встречается название Владивосток: «…Недаром этот лабиринт заливов носит название залива Петра Великого, недаром лучший из портов назван Владивостоком, потому что здесь колыбель нашего флота на Тихом океане, русского значения на его широком лоне, не запертом пушками Зунда, Гибралтара и Дарданелл, и нашего владения Востоком. Здесь все дары природы сосредоточены в одну группу и способны развить сильную колонизацию и сильное торговое движение».

Означает оно пока еще не город и даже не пост, которых тогда не было и в помине, а хорошую бухту, пригодную для устройства порта.

Дмитрий Санников