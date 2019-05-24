Скандальный БДСМ-выпускной в 74 школе Владивостока набирает обороты. После выходки школьников директор уже подала заявление об увольнении. Однако приморские выпускники - далеко не первые, кто знатно учудил на «прощании с детством». DEITA.RU вспоминает самые скандальные выпускные вечера взрослых деток.



Пожалуй, до владивостокского инцидента самым распиаренным был случай в украинской школе.

В 2012 году девушка из Днепропетровской области получала диплом в прозрачном пеньюаре. Тогда видео попало во все новостные выпуски России и Украины. На радость одноклассникам, выпускница дефилировала практически в нижнем белье на протяжении всей церемонии.

Особенно рад был ее «партнер». Тогда ничья голова не полетела - забавный инцидент был зафиксирован просто как случившийся факт. Моралисты пошумели, люди свободных нравов девушку поддержали.

В том же году Украина отличилась еще раз. Выпускница Анастасия Прудка пришла в школу в эротическом костюме Барби. Сама Настя тогда сказала следующее: «Я не боялась идти в таком наряде на выпускной, я была в себе уверена! Одноклассники, конечно же, чего-то-ожидали, вот и получили!».

После того случая Настя стала самой популярной девочкой в городе. Но большинство родителей сошлись во мнении, что такая слава их детям не нужна.

Эти случаи - довольно безобидные. Но уже в 2016 году в городе Волжский разгорелся кула более серьезный скандал.

Девушка по имени Элеонора после стандартных торжеств отправилась отмечать выпускной со своими одноклассниками. Тусовка сопровождалась спиртным. Когда девушка очнулась, она была абсолютно голая и изрисованная.

Позже ее снимки в таком виде появились в соцсетях. Одноклассников подозревали в групповом изнасиловании, однако экспертиза выявила - над девочкой никто не надругался.

В том же году дерзкая выходка выпускников Академии ФСБ, устроивших заезд по Москве на 30 премиальных Gelandewagen, дошла аж до Кремля. Тогда выпускники арендовали 28 машин на три часа, каждый час стоил им около 1,5 тыс. руб. Тогда поведение будущих чекистов осудил сам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В 2017 году в Волгограде выпускной вечер курсантов академии МВД оборачивается скандалом. После стандартных торжественных процедур началась неофициальная часть. И тут выпускники отожгли. Ребята катались на «крузаках» по городу, много пили и кричали. «Нельзя по-тихому погулять, надо показать себя. Мажоры﻿», — комментировали пользователи видео с выпускного.

В прошлом году выпускники из Карачаево-Черкессии устроили ночные покатушки уже на «Лексусах». Парни нарушали правила и палили в воздух и ружей. Инициатором такого экшна тогда признали сына одного из криминальных авторитетов.

Короче, выпускной без скандала - что свадьба без драки. Почти взрослые люди не упускают возможности выпендриться. Парни стремятся показать свой статус, девушки - сексуальность. Нормальная практика для неокрепших умов, демонстративно выпячивающих свое ложное понимание взрослой жизни.

Общество же еще не готово воспринимать такое веселье, как всего лишь забавную выходку.

Василий Кучин