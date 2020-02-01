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Владивосток не попал в рейтинг «высоких» городов
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг самых многоэтажных городов России
Специалисты проанализировали этажность жилых зданий в 64
городах, сообщает DEITA.RU. Для исследования был выбран метод медианного
расчета, позволяющий нивелировать влияние самых низких и самых высоких
показателей, если они являются единичными.
«Максимальная средняя высота новых домов (25 этажей) – в подмосковных Котельниках и Одинцове. Самая многоэтажная «вторичка» (18 этажей) – в Кудрине и Мурине, молодых городах Ленинградской области», – информируют специалисты.
Несмотря на то, что Владивосток давно привык попадать в разнообразные всероссийские рейтинги, на этот раз не тот случай. В силу слишком неоднозначного рельефа или же из-за геодезических факторов, но факт – действительно высоких зданий в дальневосточной столице мало.
Первым настоящим небоскребом в городе (и заодно на Дальнем Востоке) станет «Аквамарин» на Эгершельде. Жилой комплекс в 45 этажей поднимается на высоту около 175 метров.