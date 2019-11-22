Владивосток недосчитается 2,5 млрд рублей

Бюджет Владивостока прошел первое чтение в городской думе, сообщает DEITA.RU.

Депутатам представили проект бюджета города на следующий год, согласно ему, расходы городской казны составят 16,33 млрд рублей, доходы будут больше 16,39 млрд рублей. При этом городские чиновники ждут, что из края поступит порядка 2 млрд рублей дополнительно в городской бюджет.

Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, городской бюджет будет на 2,5 млрд рублей меньше в сравнении с бюджетом этого года. При этом в городском бюджете осядет еще больше налоговых поступлений. Значительная часть денег поступала в городской бюджет из краевых средств, однако в следующем году финансирование решили подсократить.

При этом Приморский край в следующем году получит 38,3 млрд рублей из средств федерального бюджета. Как отметил врио вице-губернатора Константин Шестаков, средства пойдут на поддержку населения и строительство необходимой инфраструктуры.

«Эта сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году. Динамика последних лет показывает, что год от года финансирование из федерального центра становится все больше», – отметил Константин Шестаков.

Он добавил, что в течение года средства могут поступить в край на реализацию национальных проектов и других региональных задач.

Иван Юрьев