Владивосток отмечает год с момента знакового визита Ким Чен Ына

Историческая встреча лидеров двух стран – президента России Владимира Путина с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном состоялась в дальневосточной столице 24 апреля 2019 года, сообщает ИА DEITA.RU.

24 апреля 2019 года состоялось историческое событие – глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию. Городом встречи стал Владивосток. Владимир Путин прилетел в столицу Приморья для знаменательного события.

Лидер КНДР прибыл во Владивосток на специально оборудованном бронепоезде, в полной мере были обеспечены меры безопасности.

Встреча прошла под девизом укрепления дружественных и партнёрских отношений двух соседствующих стран.

На встрече Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили моменты сотрудничества, которое станет продуктивным для каждого из государств, а также коснулись темы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как в КНДР, так и в России пожелали увековечить память об историческом событии. В КНДР произвели партию марок, которые будут напоминать о первой поездке в Россию. А в РФ установили мемориальные доски – в Хасанском районе Приморского края в Доме российско-корейской дружбы, а также во Владивостоке.

Кроме того, появился документальный фильм, посвященный встрече Ким Чен Ына с губернатором региона Олегом Кожемяко и лидером РФ Владимиром Путиным, который транслировали по центральному телеканалу Северной Кореи.

Стоит отметить роль Владивостока во встрече лидеров двух стран – город стал важным связующим звеном для проведения исторического события, которое помогло укрепить дружественные отношения между соседствующими странами.

На текущий момент в ряде СМИ России прошла информация о том, что лидер КНДР может находиться «в критическом состоянии», как пишет «Лента» со ссылкой на телеканал CNN (США). Издание Южной Кореи Daily NK отмечает, что на данный момент лидер КНДР восстанавливает силы.