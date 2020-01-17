Владивосток отремонтирует дорогу и подпорную стену на Сабанеева за 71 миллион

Ремонт должен закончиться в августе 2020 года, сообщает DEITA.RU.



На портале госзакупок получил пометку о завершении тендер с заголовком «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории Владивостокского городского округа». Техническое задание, размещенное в качестве приложения, уточняет, что речь об автодороге на ул. Сабанеева и подпорной стене около дома №8 по той же улице.

Начальная цена аукциона составляла почти 71,5 миллиона рублей, победителем оказалась компания, предложившая на 357 тысяч меньше. Это ООО «Бетон-сервис», зарегистрированное во Владивостоке в 2015 году.

Согласно заданию, размещенному от имени городского управления дорог и благоустройства, работы должны вестись с апреля по август наступившего года. Дорожное полотно будет заменено с нанесением новой разметки и монтажом «лежачих полицейских», также в техзадании упоминаются дорожные знаки, бордюры, пешеходное ограждение, обновление тротуаров с тактильными указателями и работы по озеленению.

«Работы по нанесению дорожной разметки следует выполнять по тщательно очищенному от пыли и грязи асфальтовому покрытию. Сильно загрязненные места должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Очистка покрытия от пыли и грязи осуществляется непосредственно перед нанесением дорожной разметки», – отдельно подчеркивается в документе.

Что касается подпорной стены, ремонту подлежит участок около 120 метров длиной. После завершения работ должно быть проведено благоустройство территории.

Ранее мэрия опубликовала перечень из 13 подпорных стен, которые будут приведены в порядок в этом году. По итогам народного голосования в первую очередь ремонт пройдет по адресам ул. Тунгусская, 69, Русская, 15 и Спиридонова, 34.

Напомним, как уже отмечало ИА DEITA.RU, при нынешней скорости выполнения ремонтных работ все подпорные стены будут починены за 58 лет (без учета тех, чье состояние испортится за это время). Это потребует около трех миллиардов рублей, то есть четверть бюджета дальневосточной столицы.

Наталия Лебедева