Акватория Владивостока погрязла в мазуте: в Сети появились снимки загрязнений на поверхности воды вблизи дальневосточной столицы. Полпред президента в ДФО предлагал за такое лишать права выходить в море и объявлять «охоту за судами», сообщает DEITA.RU.



Купальный сезон во Владивостоке уже открыт, однако заходить в воду во Владивостоке и возле него просто опасно. Вода загрязнена нефтяными отходами.

Фотографии нефтяных пленок и мусора появились в «Инстаграме». Автор, ОПС-Медиа, сообщает, что на 33 и 36 причалах города, а это туристический маршрут, можно увидеть огромные мазутные пятна и много мусора. Сообщается, что убирать это никто не торопится.



Отметим, что ровно год назад полпред президента в ДФО Юрий Трутнев лично проинспектировал акваторию Владивостока. Он тогда поручил властям «принять ряд дополнительных мер по нормализации экологической обстановки в акватории». А также заявил, что надо менять законодательство в сфере экологии, чтобы доказывать вину судов в загрязнении воды было проще. Еще одна идея полпреда годовой давности - лишение компании, не оплатившей штраф за загрязнение, права выходить в море.

«Тогда и споров не будет, и длительных исков тоже, потому что держать судно у причальной стенки будет подороже. Надо потихонечку приводить в то состояние, когда все люди отвечают за свои действия», – говорил тогда Юрий Трутнев.

Кроме того полпред президента предлагал ввести «охоту за судами», загрязняющими море, и финансировать авторов снимков, подтверждающих такие факты, из специального благотворительного фонда. «Когда все люди будут отвечать за свои действия, тогда и море будет чистое», - отмечал Юрий Трутнев.

Елена Миронова