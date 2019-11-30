Владивосток покидают даже борцы за власть советов

Депутат Думы Владивостока Александр Глебов досрочно слагает с себя полномочия, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировала в тг-канале председатель комитета Думы города Владивостока по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис, Александр Глебов решил досрочно сложить полномочия в связи с переездом в другой город. Во всяком случае, именно эту причину он назвал коллегам-депутатам.

Официально депутат лишится полномочий по решению Думы, которое будет принято на одном из ближайших заседаний. Александр Глебов был избран в Думу города Владивостока по партийному списку КПРФ, Следовательно, в скором времени владивостокские коммунисты решат, кому именно передать освободившийся мандат.

Пока же фракция КПРФ в Думе Владивостока пытается «измором» продавить решение о включении в комитет по социальной политике и делам ветеранов коммуниста Сергея Кущенко, которого в начале сентября 2019 года избрали жители Чуркина по одномандатному округу № 9. Сейчас в комитете работают два коммуниста, три единоросса и один член ЛДПР.

С появлением еще одного коммуниста, расклад политических сил в комитете мог бы измениться. Но квалифицированное большинство Думы такого решения не принимает, и члены фракции КПРФ протестуют, уходя с заседаний Думы, а то и вовсе не появляясь на них.

Дмитрий Санников