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Владивосток попал в топ небанальных вывесок
Оригинальный нейминг приморских предпринимателей не первый
раз оказывается в фокусе внимания, напоминает DEITA.RU.
Приморская столица снова попала в подборку неоднозначного креатива. Пользователь твиттера журналист Софья Вольянова поделилась снимком забавной вывески (магазин хозяйственных принадлежностей и сувениров в Ухте «Хочу домой») и призвала пользователей присылать собственные примеры.
Как оказалось, желание бизнесменов привлечь максимум внимания к своих услугам или товарам открывает просто бездонную бочку креатива. Среди присланных названий нашлись «Каникулингус» (латте с соленой карамелью, Калининград), «Вежливые узбеки» (кафе, Москва), «ХЗ» (бар с расшифровкой названия мелкими буквами «Хорошее заведение», Тверь), «ПодстрИжанка» (студия красоты, Анапа), «Бэтмен и узбеки» (общепит, Москва) и «Щас рожу» (товары для беременных, Ярославль).
Владивосток отметился в перекличке нестандартных именований с магазином нижнего белья «Трусельвания».
Жителям Владивостока еще памятно выступление комика Михаила Задорнова в 2010 году, когда ему показались безвкусными названия типа «Кафеллини» – впрочем, сравнение всех девушек города с проститутками оказалось изюминкой шоу.
Елена Кот