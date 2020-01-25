telegr wh call

Новости

«Единая Россия» хочет исключить главу Чувашии из своих рядов

25 Январь 2020, 10:15

Каких симптомов стоит бояться: памятка по профилактике коронавируса

25 Январь 2020, 09:45

Студенты московского политеха довели Миклушевского до седины

25 Январь 2020, 09:15

Владивосток попал в топ небанальных вывесок

25 Январь 2020, 09:00

Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днем Студента

25 Январь 2020, 09:00

Компьютерный мастер, с которым нужно быть бдительным, работает во Владивостоке

25 Январь 2020, 08:45

Полиция может разлучить семью «Маугли» из Забайкалья

25 Январь 2020, 08:30

Дату резкого потепления во Владивостоке назвали синоптики

25 Январь 2020, 08:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивосток попал в топ небанальных вывесок

Владивосток

Оригинальный нейминг приморских предпринимателей не первый раз оказывается в фокусе внимания, напоминает DEITA.RU.

Приморская столица снова попала в подборку неоднозначного креатива. Пользователь твиттера журналист Софья Вольянова поделилась снимком забавной вывески (магазин хозяйственных принадлежностей и сувениров в Ухте «Хочу домой») и призвала пользователей присылать собственные примеры.

Как оказалось, желание бизнесменов привлечь максимум внимания к своих услугам или товарам открывает просто бездонную бочку креатива. Среди присланных названий нашлись «Каникулингус» (латте с соленой карамелью, Калининград), «Вежливые узбеки» (кафе, Москва), «ХЗ» (бар с расшифровкой названия мелкими буквами «Хорошее заведение», Тверь), «ПодстрИжанка» (студия красоты, Анапа), «Бэтмен и узбеки» (общепит, Москва) и «Щас рожу» (товары для беременных, Ярославль).

Владивосток отметился в перекличке нестандартных именований с магазином нижнего белья «Трусельвания».

Жителям Владивостока еще памятно выступление комика Михаила Задорнова в 2010 году, когда ему показались безвкусными названия типа «Кафеллини» – впрочем, сравнение всех девушек города с проститутками оказалось изюминкой шоу.

Елена Кот

Читайте также:

Россиянка лишилась суши-бара из-за неприличной вывески

Во Владивостоке магазин без вывески торговал спиртным без лицензии

Свободный порт Владивосток: Вывески кафе и магазинов перестали переводить на русский

Популярное

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее

Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев
Loading...
Загрузка...
Загрузка...