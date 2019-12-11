Владивосток пошел на рекорд: цены на квартиры взлетели

В дальневосточной столице рекордно подорожало арендное жилье, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с рейтингом российских городов по росту арендных ставок за осень 2019 года от портала Domofond.

На первом месте, как ни странно, оказался Владивосток. Здесь только за три месяца стоимость арендного жилья поднялась почти на шесть процентов и достигла 15 тысяч 789 рублей за однокомнатную квартиру.

В топ-5 списка попали сразу три дальневосточных региональных центра — Хабаровск и Улан-Удэ в том числе. Они заняли четвертую и пятую строки соответственно. Подорожание арендного жилья в Хабаровске составило 5,1 процента, в Улан-Удэ — 5 процентов.

Отметим, что вторую сроку заняли Набережные Челны, а третью – Петрозаводск.

Екатерина Брязгунова