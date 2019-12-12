telegr wh call

Новости

Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать

12 Декабрь 2019, 13:00

Госдума введет новые штрафы для бизнеса

12 Декабрь 2019, 12:45

«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»

12 Декабрь 2019, 12:31

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

12 Декабрь 2019, 12:30

Добрая власть ждет граждан в кабинетах

12 Декабрь 2019, 12:15

«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника

12 Декабрь 2019, 12:00

Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме

12 Декабрь 2019, 11:51

Нового мирового судью назначили во Владивостоке

12 Декабрь 2019, 11:31

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивосток пошел на рекорд: топ-100 лучших городов России

ночь, Владивосток, мост, золотой мост, море, набережная,

Владивосток обогнал Хабаровск и уже совсем скоро догонит Москву, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с рейтингом российских городов по версии института «Урбаника» (полный список в распоряжении DEITA.RU).

Дальневосточная столица попала в топ-100 российских городов и оказалась на 56-й строке. Москва, в свою очередь, заняла 52-е место, пишет РБК.

Что касается Хабаровска, то экс-столица Дальнего Востока показала весьма удручающие результаты — 89-я строка.

Примечательно, в 2014 году институт «Урбаника» также составлял рейтинг и тогда Хабаровск занимал 54-е место, а Владивосток – 61-е. То есть, за минувшие пять лет Хабаровск значительно потерял в качестве жизни, а власти дальневосточной столицы прикладывают много усилий для того, чтобы улучшить жизнь горожан.

В свою очередь, новоиспеченные столичные жители не заметили серьезных изменений.

«Не замечаю особенных изменений. Чуть лучше стали дороги — например, участок трассы в Хасанском районе, некоторые дороги в городе. Но не так, чтобы значительно. В целом же кардинальных изменений не вижу — выросли цены на все, но такая ситуация по всей стране, — рассуждает Валерия из Владивостока. — Есть минус — точечная застройка. Это очень беспокоит — когда небоскреб строят прямо над твоим домом, кидая камни, стройматериалы и даже инструменты, пробивая крышу и грозя пробить голову. Страшно жить в таких условиях».

Павел тоже особых изменения не заметил. «Дороги не чистят, но и свет не отключают… Хотя... Его и в 14-м не отключали уже», — отметил он.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Кто «сожрал» мэра Владивостока

Следствие ведет Гуменюк: злоумышленников ищут во Владивостоке

Кожемяко сливает Гуменюка? – Владивостоку грозит очередное безвластие

Популярное

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

Красиво ушел: момент массового ДТП попал на видео

Северное Приморье отрезано от Большой земли

Комиссиям банков подписали конец
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...