Владивосток продолжает сливать стоки в море

Во вторник, 19 ноября, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по экономической политике и собственности рассмотрели вопрос о достройке очистных сооружений во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

План по достройке очистных рассказал директор «Примводоканала» Сергей Белый. Так, по его словам под очистные не попадет порядка 20% стоковых вод Владивостока. Именно эта часть не запитана в общую систему. Он напомнил, что проект начали осуществлять в 2009 году, за это время было освоено более 20 млрд рублей.

«Однако, чтобы пустить все сточные воды через очистные необходимо проложить коллектора общей протяженость 7 километров, а также построить 15 канализационная насосная станция. Для завершения работы необходимо почти 1,2 млрд рублей», - отметил Сергей Белый.

По его словам, проект был разбит на четыре этапа – первый этап включил в себя подключение трубопроводов в районе Луговой и большая часть Чуркина, на него планируется потратить более 620 млн рублей. Вторая очередь это подключение центра города и Эгершельда, все КНС достроены, но их необходимо подключить проложить более 700 метров. Третий этап подключение канализации со Снеговой улицы к КНС-5 и КНС-2 и последний этап строительство глубоко коллектора к Южным очистным. Также занчительная часть работы пойдет на узаконивание уже ранее построенных очистных.

«Реализация всего проекта займет 183 месяца, если мы будем значительную часть работ делать параллельно, то этот процесс займет 37 месяцев. Основной вопрос это проектировка и получение госэкспертизы», - добавил руководитель Примводоканла.

Если работы будут проведены, тогда очищаться будут 100% стоковых вод города, на сегодня через очистные сооружения приходит порядка 78-80% канализационных вод. Много замечаний к руководству Приморского водоканала было со стороны депутатов Законодательного собрания, которые отметили, что на протяжении последних 10 лет они все время говорят про очистные сооружения.

Первый комментарий и вопросы руководству Примводоканала задал депутат Дмитрий Новиков, который напомнил руководству компании, что три года назад предыдущий директор просил 2,3 млрд рублей взять в кредит у банка «Москва». Тогда депутаты пошли на встречу и дали гарантию на кредитование, однако итог один – система очистных сооружений так и не была достроена.

«Хотелось бы от руководства «Примводоканала» получить гарантию на то, что работы будут завершены в течение трех лет. Поэтому нам хотелось бы увидеть дорожную карту по реализации этапов, чтобы мы могли отслеживать рабочий процесс и оценивать ход работ», - отметил Дмитрий Новиков.

В итоге председатель комитета по экономической политике и собственности предложил принять информацию к сведению, отметить неудовлетворительную реализацию проекта, обратить внимание краевого департамента и Примводоканла на финансовую дисциплину, а также предложили врио вице-губернатору Сергею Петрову усилить контроль за финансовыми средствами при реализации проекта.

Иван Крышан