Специалисты рассказали, где купаться, чтобы избежать нападения акул, сообщает DEITA.RU

Перед открытием купального сезона специалисты предупредили горожан, где не стоит купаться, чтобы «избежать несчастных случаев от нападения акул». Мэрия не рекомендует купаться в местах, не внесенных в перечень разрешенных пляжей, «в том числе на островных территориях ВГО».

В перечень потенциально опасных акулами мест попали острова Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата и полуостров Песчаный, говорится в постановлении городской администрации «Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения в период купального сезона 2019 года».

Отметим, что акулы в Японском море – не редкость, здесь водится до 12 видов хищной рыбы. Безобидные катраны приходят к берегам Приморья в мае, а опасные для человека белые и акулы-мако приплывают в июне. Последние случаи нападения акул на людей в Приморье были зафиксированы в 2011 году в 2011 году в бухте Теляковского и у острова Желтухина. Одному из пострадавших акула откусила руки.

Михаил Светлов