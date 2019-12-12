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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивосток развратный: секс-скандалы уходящего года

Грудь и алкоголь

Секс на борту самолета и БДСМ-выпускной - самые яркие сексуальные скандалы дальневосточной столицы – 2019 – в подборке DEITA.RU.

Владивосток зачастую оказывается в центре событий неоднозначных, показывая себя отнюдь не с положительной стороны. В октябре уходящего года стало известно о любвеобильной парочке в салоне самолёта Москва-Владивосток. Интернет-пространство буквально кипело после жаркого видео из салона самолёта, следовавшего по маршруту Владивосток-Москва. Мужчина и женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, решили утолить жажду страсти и предались утехам прямо на глазах у остальных пассажиров.

Стоит отметить, что разнимать «влюблённых» начали спустя час после начала игрищ. Бортпроводница подошла к «голубкам» и в резкой форме попросила прекратить развратные действия. «Уберите руку с члена!» - призывала сотрудница авиакомпании. Примечательно, что огонь страсти охватил практически незнакомых людей – пассажиры познакомились при посадке на рейс. Женщина сорока трёх лет из Владивостока и мужчина 41 года из Находки, несмотря на столь малый срок знакомства, всё же нашли «общие интересы».

Скандал был такой силы, что его не обошли стороной и федеральные телеканалы и  СМИ. Пришлось расценить развратные действия как мелкое хулиганство и оштрафовать любвеобильных горожан по двум статьям - 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 20.1 «Мелкое хулиганство». В общей сложности каждый из фигурантов инцидента отдали 1500 рублей.

Другим громким секс-скандалом стал БДСМ-выпускной в школе №74 города Владивостока. В мае текущего года, в разгар празднования окончания обучения в школе, милые детки дождались, пока классный руководитель отлучиться, и «зажгли» по-полной. Заклеенные соски, подтяжки на обнажённый торс, кроличьи ушки и полицейская форма стали атрибутами дальнейшего веселья. В ход пошёл даже огнетушитель! Дикие пляски, откровенные фото – выпускной запомнился не только героям, но и всей стране! Директор злополучной школы в сердцах хотела уволиться, однако и по сей день трудится на должности руководителя образовательного учреждения.

Данная школа – не единственная в стране, которая прославилась событиями сексуального характера. Так, в одной из школ Барнаула разгорелся скандал из-за снимка педагога, преподающего русский язык и литературу Татьяны Кувшинниковой. На фото педагог предстала в купальнике в зимнее время года, снимок сочли излишне откровенным для учителя. Татьяна активно занимается спортом, благодаря чему может не только словом, но и своим примером показать важность физических занятий в жизни человека. Снимок был сделан после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Несмотря на это, некоторые коллеги настаивали на увольнении Татьяны, утверждая, что снимок порочит честь педагога. В сети, наоборот, женщина получила массу поддержки, был запущен флешмоб с определённым хэштегом и снимками педагогов в водоёмах. Несмотря на это, женщине пришлось уволиться из школы.

О самых знаковых событиях 2019 года читайте в дальнейших материалах DEITA.RU.

Софья Корф

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