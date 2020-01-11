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Владивосток «снимет» праздничное убранство за 800 тысяч
Чтобы снять все новогодние украшения с городских улиц и центральной площади, а также демонтировать елку, Владивосток выделил 800 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.
В мэрии отметили, что более половины указанной суммы уйдет на то, чтобы разобрать елку и убрать ее с площади. Все работы завершатся до 1 февраля, а праздничное дерево покинет площадь 14 января.
Отмечается, что первоначальная сумма составляла 1,2 млн. Однако, победивший в конкурсе подрядчик заявил о том, что стоимость работ с его стороны составит только 882 млн. Стоит отметить, что компания будет заниматься демонтажем елок не только в городе – площадь работ составит также село Трудовое и остров Попова.
Александра Маслова