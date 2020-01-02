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Владивосток стал столицей официально
С нового 2020 года Владивосток стал носителем сразу двух официальных статусов. К званию столицы Дальнего Востока, прибавился долгожданный статус административного центра Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Соответствующий закон был принят приморскими законодателями еще в ноябре прошлого года, но официальное звание краевой столицы Владивосток получил лишь с первого января нового года.
Отмечается, что новый статус придаст «городу у моря» не только красивое звучание в документах, но и принесет дополнительные деньги в муниципальный бюджет. По крайне мере, об этом заявил председатель гордумы Андрей Брик говоря, что в региональном административном центре могут появиться средства на проведение различных «статусных» мероприятий не только городского масштаба, но и федерального, и даже международного. Кроме того, в «столичные обязанности» входит и благоустройство общественных территорий, чтобы было где проводить «статусные» мероприятия.
По данным Думы Владивостока, на указанные цели в городском бюджете предусмотрено порядка трехсот миллионов рублей.
Екатерина Цой