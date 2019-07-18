Управление наружной рекламы и информации города отказалась согласовывать вывеску лаконичного дизайна. При этом вокруг спорного фасада наблюдается бесчисленное количество вывесок как в приграничном китайском городе, сообщает DEITA.RU.



В редакцию ИА DEITA.RU пришло письмо от представителей дизайн-студии. Компания пытается согласовать с городской администрацией вывеску на фасад здания на Партизанском проспекте. Судя по приложенным снимкам, вывеска выполнена в минималистичном черном цвете.





Однако такой минимализм управлению наружной рекламы и информации горадминистрации не по душе. Судя по уведомлению об отказе в согласовании дизайн-проекта вывески от управления, вывеска на здании должна «создавать благоприятное впечатление» и «колористическое решение основания (подложки – фасада) вывески, выполненной в черном цвете, будет дисгармонировать с общим композиционным решением… и архитектурным обликом окружающей застройки».

«Мы запросили комментарий от мэрии о том, какая колористическая схема не будет дисгармонировать с общим обликом. Четкого ответа получено не было («может какой-нибудь серенький» - сказали ) и добавили, что «ваш фасад такой темный, черный, как склеп какой-то», – рассказали представители компании.

Представители компании, запутавшись в формулировках чиновников, решили посмотреть, а какой же дизайн вывесок мэрию устраивает. Что не «дисгармонирует» с архитектурным обликом окружающей застройки. Так, на Партизанском проспекте размещены сразу несколько вывесок в «Суйфэньхэ-стиле»: сочетание голубого с золотым, ярко-салатового с розовым, красного с желтым. Наконец, в центре города - на пеших и автомобильных маршрутах расположилось множество магазинов, которые напичканы разноформатными вывесками всех цветов радуги. Нравится мэрии, судя по всему, и электронные табло с бегущей строкой, которое рекламирует салон красоты или шкафы-купе.













В администрации Владивостока корреспонденту ИА DEITA.RU предоставили ссылку на муниципальный правовой акт «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа», который был принят в августе 2018 года. Пункт 7 акта рассказывает о правилах установки, изготовления и размещения вывесок в городе.

Кажется, что Владивосток еще долго будет напоминать приграничные китайские города или поселения в российской глубинке: «…не нарушать внешний архитектурный облик города Владивостока и обеспечивать соответствие эстетических характеристик вывесок стилистике объекта, на котором они размещаются». Однако существующий «архитектурный облик» города и вывески не то, что красят столицу Дальнего Востока, но - наоборот - уродуют его.

Единственный выход из сложившейся ситуации - разработка единой концепции для вывесок во Владивостоке и демонтаж всего, что не подходит под новый стиль. Так, как сейчас мэрия борется с ларьками по всему городу.

Елена Миронова