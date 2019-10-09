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Владивосток стоит на пороге троевластия
Разнос президентским полпредом Юрием Трутневым
владивостокского мэра Гуменюка вызвал несколько своеобразную реакцию среди
активных горожан, сообщает DEITA.RU. Если основная масса поддержала инициативы
Юрия Петровича, ибо надоело жить в состоянии перманентного коммунального
коллапса, то ряд авторов высказал негодование тем, что некий «федеральный
товарищ» позволил себе расстроить «ихнего» мэра. Позволим и мы себе немного не
согласиться, но уже с подобной позицией:
аккурат с 13 декабря 2018 года, когда президент России Владимир Путин
подписал указ «О внесении изменений в перечень федеральных округов,
утвержденных указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» и
сделал Владивосток столицей ДФО, это, на минутку, – место его работы. Так что
его, полпреда, слова в дальневосточной столице что-то значат, и говорить он их
может кому угодно.
Что же ждет Владивосток после окончательного оформления его в столицу, уже не на бумаге, а в административно хозяйственном и политическом плане, размышляло DEITA.RU.
Напомним, что карту с переносом административного центра федерального округа разыграли в ходе предвыборной кампании Олега Кожемяко. Тогда московские пиарщики кандидата полагали, что это сгладит существующую, по их мнению, «обиду приморцев на Москву» и добавит очков будущему губернатору. Кожемяко заявлял, что после изменения статуса города и переезда полпредства, сюда же подтянутся и представительства крупных компаний, а также административные органы, суды и федеральные территориальные органы власти смогут открыть офисы.
Вместе с тем, не стоит забывать, что перенос столицы фактически добавит Владивостоку еще одну начальственную структуру со своими интересами и взглядами на жизнь. А если к этому приплюсовать еще и Минвостокразвития, то политическая жизнь обещает расцветиться в Приморье новыми красками.
С одной стороны, полпред Трутнев со вполне себе понятным политическим и экономическим весом, которого уже неоднократно людская молва «назначала» чуть ли не премьером, с другой губернатор Кожемяко с федеральными амбициями, о которых в крае не рассуждает уже только ленивый, мэр Гуменюк с сыновьями, бордюрами и своими подрядчиками, ну и министр Козлов, у которого губернатор то ли крестный отец, то ли просто фотографировался с ним в церкви – это вам не скучные баталии между Серым и Белым домом, тут пахнет Большой Политикой.
И с политической, и с экономической точки зрения ситуация неоднозначная. Взять, к примеру, банальные местные выборы – у приморской администрации может быть одно видение ситуации и вроде бы можно «протащить» в кресло муниципального главы или краевого депутата по какой-нибудь хитрой, одной ей понятной договоренности с внутренней политикой уважаемого человека, пускай и с парой уголовных дел за плечами, главное, чтобы человек был хороший. А тут все это же придется делать на глазах целого полпредства, да чего там полпредства – самого полпреда. И люди на митинги будут выходить не где-то в Арсеньеве – Дальнегорске - Фокино, посреди приморской тайги, а в 100 – 300 километрах от порога его офиса. Опять же и ходокам ближе, не надо письма писать, да ответов дожидаться – сел в приемную и бери полпредских измором.
Экономические интересы властей и приближенных к ним коммерческих компаний также переходят на новый уровень. При стандартной вертикали: губернатор – мэр Владивостока – муниципалы, все было понятно. С крупным бизнесом, заходящим в регион, коммуникации выстраивал губернатор, реже мэр, если вопрос касался краевого центра. Они же становились и бенефициарами в широком смысле слова этих коммуникаций, муниципалам отводилась роль пехоты – обеспечить, помочь, поддержать. В столичном же варианте волей не волей локомотивом становится полпред, он, как ни как, высший политический чин на территории, все остальные автоматически опускаются на ступеньку ниже, в разряд обеспечивающей команды. В идеале так и должно было быть изначально. Только вот как в этой ситуации чиновники-распорядители помельче будут делать свой «маленький бизнес»? Например, прокручивать махинации с земельными участками в рамках Свободного Порта? Тем более, когда сам Трутнев и команда, которым, с его слов, известно о существующих схемах не где-то в Москве-Хабаровске, а прямо здесь, в 10 километрах на Русском острове. Ситуация, прямо сказать, сложная.
Можно предположить, что конкретные, а не бумажные преференции от такой ситуации наконец-то сможет получить бизнес. Стыдно сказать, но тот же центр по обработке алмазов во Владивостоке анонсируют на ВЭФ, как новый проект уже то ли второй, то ли даже третий раз, а предприятие, между тем, так и не смогло получить земельный участок. Аналогичная ситуация складывается по целому ряду проектов, от многострадальных Хаяттов, которые так и не стали пятизвездочными отелями, до аренды муниципальной недвижимости и дорожного строительства – ситуация, при которой дороги столицы региона фактически ремонтируют две коммерческие компании, а благоустройством с грехом пополам уже не один десяток лет занимаются еще две, едва ли вписывается в концепцию развития Владивостока, как центра международного сотрудничества в АТР.
Возможны изменения и в политическом мироустройстве края, в этом плане ярким примером может уже послужить официальная встреча Юрия Трутнева с фактически приравненными к оппозиции членами клуба «Нам здесь жить!» в Доме переговоров. Поставив таким своеобразным образом точку в более чем полугодовом противостоянии Белого Дома и приверженцев Дарькина, полпред фактически дезавуировал действия по дискредитации этого общественного движения.
Пока неясно, насколько высока вероятность того, что столичные функции приведут к переходу уже традиционных для Владивостока межэлитных конфликтов на новый уровень, однако факт того, что город получил реальный шанс избавиться от проблем, копившихся в структуре его управления десятилетиями, неоспорим. Главное, чтобы, избавившись от старых, он не приобрел новые.
Михаил Светлов