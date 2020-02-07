Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов

Аналитики Domofond.ru посчитали во сколько жителям разных городов обходится расширение жилплощади на одну комнату, сообщает ИА DEITA.RU. Самые дорогие переезды в Москве, самые дешевые в Архангельске, разница в 10 раз.

Исследование показало, что переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную россиянам в среднем обойдется в 585 тысяч рублей. Дешевле всего это сделать жителям Архангельска и Смоленска – 300 тысяч рублей, однако больше всех заплатят жители столицы – более трех миллионов рублей.

Владивосток со своими ценами также вошел в ТОП-10 самых дорогих переездов из «однушки» в «двушку». Так, цена однокомнатной квартиры (33,2 кв.м) во Владивостоке составляет 4,1 млн рублей, а цена «двух» комнатной (47,7 кв.м) – 5,4 млн рублей, разница в 1 300 000 рублей. При этом Владивосток расположился только на шестой строчке пропусти вперед себя Москву, Сочи, Санкт-Петербург и некоторые города Подмосковья.

Кроме Владивостока высокую разницу в цене показал Якутск, где стоимость переезда в большую квартиру составит 1,2 млн рублей.