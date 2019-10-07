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Владивосток вошел в топ рейтинга «продажной любви»
Дальневосточная столица вошла в топ-5 российских городов, где мужчины прибегают к услугам женщин с низкой социальной ответственностью, сообщает DEITA.RU. Согласно рейтингу, подготовленному агентством Zoom Market, Владивосток занял твердую позицию на пятой строке.
Социологи компании опросили представителей сильной половины человечества в 25 российских городах. Было задано три вопроса, среди которых стоит ли легализовать в стране продажную любовь, а также прибегали ли они или их друзья к услугам таких женщин.
Оказалось, что почти четверть мужчин не против обратиться к таким дамам за удовлетворением своих физиологических потребностей. При этом 31 процент респондентов поддержали идею легализации в России любовного бизнеса, 57 процентов высказались с резкой критикой данной идеи, а 12 процентов отметили, что им все равно.
Екатерина Брязгунова