Владивосток восстанавливается после нанесенных стихией разрушений

Владивосток постепенно восстанавливается после разрушений, которые принесла стихия. Сейчас в городе ведутся активные проверки и восстановление люков, сообщает DEITA.RU.

Это лето запомнится горожанам надолго. Сильные ливни и ветра нанесли сильные разрушения в Приморье. Больше всего, конечно, «досталось» дорогам. Поэтому сейчас, после завершения сезонов тайфунов, большое внимание уделяется их восстановлению, рассказали агентству в краевой администрации.

11 сентября специалисты «Горводопровода» и «Горканализации» провели контрольный объезд и осмотр всего города, чтобы посчитать все дорожные люки и оценить их общее состоянии, а также повреждения.

На некоторых участках повредился асфальт вокруг люков, а где-то, после дождей крышки сместились, и теперь расположены или выше уровня дороги. Устранение таких повреждений – приоритетная задача, и в ближайшее время все недочет исправят.

А в ночь на 10 сентября улица Бородинская стала жертвой вандалов: более 10 крышек было похищено. На счастье граждан, службы оперативно заменили их на антивандальные.

По итогам проверки составляли план и определены приоритетные ремонтные работы. И уже сегодня, 12 сентября рабочие бригады «Горканализации», «Горводопровода» и «Ремонтно-строительного управления» вышли на дороги города. Таким образом, до конца недели люки восстановят на Океанском проспекте, на ул. 1-я Морской, ул. Алеутской, ул. Гамарника, ул. Бородинской.

Подобные работы входят в ежегодный план «Примводоканала», проверяют и ремонтируют люки в течение всего года. Асфальтировать участки начинают сразу, как только в крае устанавливается положительная температура воздуха. Но в этом году погода и стихия внесли свои коррективы в работу ведомства. Поэтому работу в этом направлении потребовалось усилить.

Екатерина Кононенко