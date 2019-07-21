Больше всего правильных автомобилей насчитывается во Владивостоке. По состоянию на 2019 год, их число превысило 255 тысяч автомобилей, что является абсолютным рекордом среди других российских городов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автомобильный портал «На колесах».

В топ-10 городов России по числу праворульных автомобилей вошли также и другие дальневосточные города, в том числе Хабаровск, Уссурийск и Находка.

Так, в Уссурийске насчитывается 81,6 тысячи таких машин, а в Находке 65,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что с каждым городом ситуация с праворульными автомобилями на Дальнем Востоке все больше накаляется. Так, в начале лета российские СМИ писали о том, что с 1 июля будет запрещен ввоз некоторых праворульных автомобилей. Однако, 1 июля миновало, а минивэны из Японии продолжают поступать в Россию.

Екатерина Брязгунова