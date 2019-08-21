Серьезные автомобильные заторы сковали отдельные части дальневосточной столицы в среду, 21 августа, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Карты. Яндекс, серьезная пробка образовалась на Золотом мосту по направлению движения в центр Владивостока. Причина пробки проста — ремонтные работы в районе остановки Некрасовская улица 50.

Колом стоит улица Выселковая в обе стороны, однако, на разных участках. Так, затор в сторону Второй речки начинается прямо от остановки «Выселковая», а в сторону Луговой — немного дальше 30-го дома по Выселковой.

Традиционно стоит Русская в районе торгового центра «Дружба» в сторону Столетия и на участке кинотеатр «Нептун» — путепровод. Проспект 100 лет Владивостоку в сторону центра также стоит — пробка растянулась на два с половиной километра и начинается в районе остановки «Фабрика Заря».

Екатерина Брязгунова



