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Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
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Владивосток встал в пробках, не дожидаясь циклона
Серьезные дорожные заторы наблюдаются в столице Дальнего Востока субботним вечером 16 ноября, сообщает DEITA.RU.
Главные причины пробок – дорожно-транспортные происшествия. Одно из них поставило «колом» район площади Луговой. Стоит улица Ивановская, замедлено движение и по самой Луговой и улице Фадеева. Дальше водителей ждет еще одна большая пробка из-за ДТП перед Рудневским мостом. Интерактивная дорожная карта здесь стремительно краснеет, отмечая дорожный затор. Если же ехать со стороны Выселковой, то здесь можно надолго встать уже не доезжая Китай-города.
Любители вечернего шоппинга и невольные пленники их увлечения стоят в пробке на Калинина в районе торгового центра «Калина молл».
Традиционно «красна» и Вторая речка, причем как проспект 100-летия Владивостока, так и улица Русская, практически на всем протяжении.
Очень медленно движется транспорт и в сторону центра города, как по Алеутской, так и по Светланской.
Напомним, что на понедельник, 18 ноября Примгидромет объявил в регионе штормовое предупреждение. Ожидаются гололедные явления, местами сильные (налипание мокрого снега), в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.