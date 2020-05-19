Владивосток выставил на контракт 16 городских маршрутов

Более полутора десятков автобусных маршрутов города Владивостока выставлены на конкурс, сообщает ИА DEITA.RU.

По заявлению мэрии, такой формат взаимодействия с перевозчиками должен сделать общественный транспорт города максимально комфортным для пассажиров. К примеру, на линии должен выходить транспорт не старше 10 лет, по меньшей мере каждый пятый автобус должен уметь перевозить маломобильных граждан, транспортные средства должны быть не хуже экологического класса ЕВРО-4, водители должны носить форму.

«Планируется, что перевозчики будут работать по кардинально новой схеме – городские власти будут платить им за фактически проделанную работу. Иными словами, сколько автобус пройдет километров и выполнит рейсов, столько и получит предприятие. Уйдет с маршрута раньше или не выйдет вовсе – работа оплачена не будет, кроме этого заплатит штраф по закону о закупках», – прокомментировал новшество глава городского транспортного управления Александр Иванов.

Муниципальный контракт будет заключен по маршрутам № 5, 15, 15к, 22, 29, 29к, 31, 42, 44д, 66, 77, 93, 94, 95, 98д и 98ц.