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Владивосток выставил на контракт 16 городских маршрутов
Предполагается, что конкурсный формат сделает перевозки комфортнее
Более полутора десятков автобусных маршрутов города Владивостока выставлены на конкурс, сообщает ИА DEITA.RU.
По заявлению мэрии, такой формат взаимодействия с перевозчиками должен сделать общественный транспорт города максимально комфортным для пассажиров. К примеру, на линии должен выходить транспорт не старше 10 лет, по меньшей мере каждый пятый автобус должен уметь перевозить маломобильных граждан, транспортные средства должны быть не хуже экологического класса ЕВРО-4, водители должны носить форму.
«Планируется, что перевозчики будут работать по кардинально новой схеме – городские власти будут платить им за фактически проделанную работу. Иными словами, сколько автобус пройдет километров и выполнит рейсов, столько и получит предприятие. Уйдет с маршрута раньше или не выйдет вовсе – работа оплачена не будет, кроме этого заплатит штраф по закону о закупках», – прокомментировал новшество глава городского транспортного управления Александр Иванов.
Муниципальный контракт будет заключен по маршрутам № 5, 15, 15к, 22, 29, 29к, 31, 42, 44д, 66, 77, 93, 94, 95, 98д и 98ц.