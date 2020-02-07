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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивосток заранее предупредили об отключении воды в домах

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Причина временного отключения холодной воды – ремонтные работы

Жителей Владивостока заранее предупредили об отключениях холодной воды, которые грядут на следующей неделе, сообщает ИА DEITA.RU. Воды не будет в нескольких домах по уолице Луговой.

Как сообщили в Примводоканале, отключения запланированы на понедельник, 10 февраля. Воды не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Луговая, 60, 62, 62а.

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