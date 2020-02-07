Новости
Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку
7 Февраль 2020, 07:45
Владивосток заранее предупредили об отключении воды в домах
7 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке уточнили синоптики
7 Февраль 2020, 06:30
Список бесплатных сайтов составят в конце февраля
7 Февраль 2020, 05:45
Появились новости о кабриолетах Aurus
7 Февраль 2020, 05:00
Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание
7 Февраль 2020, 04:15
МВД не считает скрутку пробега нарушением
7 Февраль 2020, 03:30
Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»
7 Февраль 2020, 02:30
Владивосток заранее предупредили об отключении воды в домах
Причина временного отключения холодной воды – ремонтные работы
Жителей Владивостока заранее предупредили об отключениях
холодной воды, которые грядут на следующей неделе, сообщает ИА DEITA.RU. Воды
не будет в нескольких домах по уолице Луговой.
Как сообщили в Примводоканале, отключения запланированы на понедельник, 10 февраля. Воды не будет с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Луговая, 60, 62, 62а.
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