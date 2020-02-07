Владивосток заранее предупредили об отключении воды в домах

Жителей Владивостока заранее предупредили об отключениях холодной воды, которые грядут на следующей неделе, сообщает ИА DEITA.RU. Воды не будет в нескольких домах по уолице Луговой.



Как сообщили в Примводоканале, отключения запланированы на понедельник, 10 февраля. Воды не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Луговая, 60, 62, 62а.