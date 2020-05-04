Владивосток ждёт праздничный артиллерийский салют

Предстоящий День Победы ознаменуется для владивостокцев красочным явлением, сообщает DEITA.RU.

По информации Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, 9 мая в 22.00 по местному времени во Владивостоке прогремят 30 холостых залпов артиллерийских орудий.

Запуском фейерверочных выстрелов салютными установками 2А-85 будет дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пуск будет осуществляться с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка в районе мыса Боброва будут использоваться две гаубицы Д-30.

Всего к мероприятиям привлекается около 30 военнослужащих и 4 единицы техники.

Напомним, что решением президента России Владимира Путина был отменён традиционный военный парад 9 мая в Москве на Красной Площади.

Примеру столицы последовала и вся остальная страна. Взамен пешего парада жители России увидят лишь его воздушную часть.