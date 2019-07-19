Середина лета уже позади, а самого лета жители Владивостока пока толком и не увидели – традиционные для июня туманы и морось сохраняются в городе и во второй декаде июля. Пока погода не благоволит поездкам на море, местные жители в числе прочих занятий занимаются благоустройством территорий на кладбище. О безопасности жителей Владивостока позаботятся специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации, сообщает DEITA.RU по материалам мэрии столицы Дальнего Востока.

Ответственная подрядная организация ООО «Маликон», уничтожит клещей и крыс на территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также акарицидная обработка пройдёт в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русский. Работу планируется осуществить в период с 22 до 29 июля.

Клещи могут послужить переносчиками клещевого энцефалита, поэтому рекомендуется при обнаружении клеща не удалять его самостоятельно, а обратиться за помощью к медикам. Напомним, что согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, по состоянию на начало лета нынешнего года в медицинские организации края обратилось более двух тысяч граждан с заявлением об укусе клещами.

Обработку в зелёной зоне ДВФУ и на кладбищах планируется осуществлять одновременно в течение недели. Специалисты городской администрации обращаясь к жителям и гостям Владивостока, просят воздержаться от поездок в данные лесопарковые зоны на время проведения обработки.

Софья Корф