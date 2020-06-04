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Владивостокцы будут делить землю в центре Хабаровска
Специалистов из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре пригласят в Хабаровск, чтобы поставить точку в многолетнем конфликте между бизнесменом-застройщиком и жителями трех домов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на DVhab.ru.
Конфликт образовался вокруг стройки административно-развлекательного комплекса. Так, предприниматель уже несколько лет планирует построить здание во дворе нескольких многоэтажек. Договориться с жителями не удалось, поэтому к решению вопроса привлекли городскую думу.
Как оказалось, для предпринимателя сформировали территорию по старым нормативам, оставив жителей без земли. В свою очередь жители также сделали расчет через управляющую компанию, который показал, что жителям стоит отдать более пяти тысяч квадратных метров. В мэрии города отметили, что под расчетами не стоит подписи, поэтому необходимо провести независимую экспертизу. Для ее проведения будут приглашены специалисты из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. На такой шаг пойдут, чтобы не подставлять местных специалистов, которых мэрия может лишить лицензии.