Владивостокцы будут делить землю в центре Хабаровска

Специалистов из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре пригласят в Хабаровск, чтобы поставить точку в многолетнем конфликте между бизнесменом-застройщиком и жителями трех домов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на DVhab.ru.

Конфликт образовался вокруг стройки административно-развлекательного комплекса. Так, предприниматель уже несколько лет планирует построить здание во дворе нескольких многоэтажек. Договориться с жителями не удалось, поэтому к решению вопроса привлекли городскую думу.

Как оказалось, для предпринимателя сформировали территорию по старым нормативам, оставив жителей без земли. В свою очередь жители также сделали расчет через управляющую компанию, который показал, что жителям стоит отдать более пяти тысяч квадратных метров. В мэрии города отметили, что под расчетами не стоит подписи, поэтому необходимо провести независимую экспертизу. Для ее проведения будут приглашены специалисты из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. На такой шаг пойдут, чтобы не подставлять местных специалистов, которых мэрия может лишить лицензии.