Владивостокцы готовы отдать все лучшее детям

Порядка 69% жителей Владивостока уверены, что необходимо откладывать деньги на будущее своих детей, сообщает ИА DEITA.RU. Такие данные приводит «Сбербанк страхование жизни».

Разбивка по полу показывает, что женщины больше склоны к данной идее – 65% среди опрошенных поддержали мнение, при этом мужчины не сильно уступают матерям, среди них 59% задумываются об этом.

Возрастные категории показывают, что все родители поддерживают эту идею. Больше всего к ней склоны родители от 40 до 50 лет (78%). Родители в группах от 30 до 40 лет и младше, также не против накоплений за высказали более 64%. Менее половины поддерживают эту идею родители от 50 до 60 лет, старше 60 лет их всего 37%.

Самыми популярными целями являются образование (70%), приобретение недвижимости (53%), также среди ответов были варианты наследства, лечения и чтобы у детей были деньги. Достойной суммой жители Владивостока назвали 4,1 млн рублей.

Отметим, что среди россиян поддержка детей распространенное явление, своим чадам помогают до 40% взрослых родителей.