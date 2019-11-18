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Владивостокцы готовятся ко второму сезону программы «1000 дворов»

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В субботу губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк побывали с проверкой во дворе на Гризодубовой, 55. По программе «1000 дворов» здесь подрядчик завершил работы по ремонту внутридворовой дороги и благоустройству придомовой территории. Жильцы дома намерены подать заявку также на благоустройство детской площадки в следующем году, сообщает DEITA.RU.

При этом, со слов жильцов дома, площадок во дворе будет сразу две – многофункциональная спортивная и собственно детская. Пользоваться ими будут жители не только 55-го дома, но и других близлежащих многоэтажек.

Глава края Олег Кожемяко отметил инициативность жителей дома и поблагодарил их за постоянный контроль подрядчиков. Он подтвердил, что в следующем году программа будет продолжена, поэтому инициативная группа на Гризодубовой, 55 вновь сможет принять в ней участие.

Мэр региональной столицы Олег Гуменюк отметил, что для проекта на Гризодубовой, 55 потребовалось дополнительное выделение средств из муниципального бюджета на сумму около 500 тыс. рублей. Он также добавил, что многие жители города, увидев большое количество построенных детских площадок по программе «1000 дворов», хотят принять в ней участие в следующем году.

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