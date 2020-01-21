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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мусорный коллапс: Владивостокцы начали опасаться крыс

Мусор

Мусорный коллапс коснулся не только жителей старых «непрестижных» домов, но и покупателей новостроек, сообщает DEITA.RU.

Очередное видео, демонстрирующее огромные горы мусора на месте довольно-таки благоустроенного прежде места, появилось в приморских соцсетях. На этот раз стихийная помойка организовалась вместо аккуратных баков под навесами по адресу ул. Нейбута, 6, у жилого комплекса «Фрегат-2».

ЖК настолько новый, что еще недостроен, и он позиционируется как принадлежащий к классу «комфорт». Тем не менее, сейчас комфортом там буквально не пахнет – мусорные кучи уже выше человеческого роста, а длиной – больше десятка метров.

«Замечательно, да? Новый жилой комплекс! Еще чуть-чуть – и крысы будут бегать!» – комментирует автор ролика.

Напомним, к сегодняшнему дню правительство края обещало решить мусорный вопрос, а проштрафившиеся компании – выгнать из бизнеса.

Наталия Лебедева

помойка скрин
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