Владивостокцы отмечают День Влюбленных чаще других россиян

Жители Владивостока чаще всех остальных россиян отмечают День Святого Валентина. Конкуренцию в этом им составляют только жители Астрахани и Набережных Челнов, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно исследованию компаний «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни», 44% опрошенных россиян планируют отмечать данный праздник. При этом чаще всего его любит молодежь до 30 лет. При этом девушки более активно готовятся к событию: около 64% прекрасной половины россиян готовят подарки для своих парней и мужей. Мужчины чуть более сдержанны в этом вопросе – только 36% планируют как-то отмечать 14 февраля.

Среди опрошенных старше 30 лет женщины еще активнее – 83% из них поздравят свою «половинку», а вот мужчин, напротив, меньше – только 17%.

Самым популярным видом поздравлений остаются праздничные «валентинки» - разнообразные тематические открытки. Также россияне охотно покупают разные десерты, украшения и игрушки. Отдельные пары даже планируют на этот день романтическое путешествие. Особенно много таких человек в Екатеринбурге, Кирове и Ростове-на-Дону.