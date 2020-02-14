telegr wh call

Новости

Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ

14 Февраль 2020, 14:30

«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси

14 Февраль 2020, 14:23

Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500 человек

14 Февраль 2020, 14:15

Захарова рассказала о "порванной" Украине

14 Февраль 2020, 14:00

Приморский кадастровый инженер похитила 28 земельных участков

14 Февраль 2020, 13:45

«Давай, до свидания»: большегрузам запретят въезд во Владивосток

14 Февраль 2020, 13:30

Владивостокцы отмечают День Влюбленных чаще других россиян

14 Февраль 2020, 13:15

Приморье готовится к метели и снегопаду

14 Февраль 2020, 13:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Владивостокцы отмечают День Влюбленных чаще других россиян

письмо, записка, тайна, любовь, валентинка

Самым популярным видом поздравлений остаются праздничные «валентинки»

Жители Владивостока чаще всех остальных россиян отмечают День Святого Валентина. Конкуренцию в этом им составляют только жители Астрахани и Набережных Челнов, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно исследованию компаний «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни», 44% опрошенных россиян планируют отмечать данный праздник. При этом чаще всего его любит молодежь до 30 лет. При этом девушки более активно готовятся к событию: около 64% прекрасной половины россиян готовят подарки для своих парней и мужей. Мужчины чуть более сдержанны в этом вопросе – только 36% планируют как-то отмечать 14 февраля.

Среди опрошенных старше 30 лет женщины еще активнее – 83% из них поздравят свою «половинку», а вот мужчин, напротив, меньше – только 17%.

Самым популярным видом поздравлений остаются праздничные «валентинки» - разнообразные тематические открытки. Также россияне охотно покупают разные десерты, украшения и игрушки. Отдельные пары даже планируют на этот день романтическое путешествие. Особенно много таких человек в Екатеринбурге, Кирове и Ростове-на-Дону. 

Читайте также:

Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»

Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах

Обновленная Поклонская восхитила политолога

Александра Маслова

Популярное

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...