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Владивостокцы приняли за мусор машину таксиста
Неудачная парковка обернулась для водителя такси во Владивостоке неприятностями, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на паблик dpskontrol125rus в социальной сети Instagram.
Таксист оставил свой автомобиль вплотную к бакам с отходами возле дороги на улице Пушкинская. Обилие на его капоте выброшенных пакетов свидетельствует о том, что, по всей видимости, местные жители приняли автомобиль горе-водителя за точно такой же мусор, что находится на этой помойке рядом.
Одно можно сказать точно - желающих заказать поездку на этом такси после того, что с ним случилось, должно поубавиться. Неприятный запах ещё долго будет преследовать водителя и его машину.