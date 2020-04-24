Владивостокцы продавили индекс самоизоляции

Жители Приморской столицы не хотят сидеть дома и выходят на улицу, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты по состоянию на 14.30 местного времени индекс самоизоляции во Владивостоке составляет всего 1,5 баллов.

Это означает, что на улицах очень много людей. Такие цифры прямо показывают, что требования властей оставаться дома и сократить время пребывания вне своего жилища массово игнорируются горожанами.

Тем временем ежедневно оперативный штаб региона фиксирует новые случаи заболевания COVID-19. За прошедшие сутки диагноз официально подтвердился ещё у 35 человек.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что режим самоизоляции может быть ослаблен и людям позволят выходить на короткие прогулки утром и вечером.