Новости
В супермаркеты не пустят без масок
24 Апрель 2020, 17:15
Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся
24 Апрель 2020, 16:47
В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая
24 Апрель 2020, 16:45
Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада
24 Апрель 2020, 16:15
В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
24 Апрель 2020, 15:50
Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте
24 Апрель 2020, 15:45
Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке
24 Апрель 2020, 15:15
Владивостокцы продавили индекс самоизоляции
24 Апрель 2020, 14:45
Владивостокцы продавили индекс самоизоляции
Горожане массово нарушают предписания властей
Жители Приморской столицы не хотят сидеть дома и выходят на улицу, сообщает DEITA.RU.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты по состоянию на 14.30 местного времени индекс самоизоляции во Владивостоке составляет всего 1,5 баллов.
Это означает, что на улицах очень много людей. Такие цифры прямо показывают, что требования властей оставаться дома и сократить время пребывания вне своего жилища массово игнорируются горожанами.
Тем временем ежедневно оперативный штаб региона фиксирует новые случаи заболевания COVID-19. За прошедшие сутки диагноз официально подтвердился ещё у 35 человек.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что режим самоизоляции может быть ослаблен и людям позволят выходить на короткие прогулки утром и вечером.