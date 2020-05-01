Владивостокцы ринулись за город: движение затруднено

Плотное движение наблюдается в пригороде Владивостока утром первого мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Первый «плотнячок» ждет водителей на выезде из города за остановкой общественного транспорта «Заря» и тянется до Академгородка. Плотно и на Седанкинском спуске, но затем часть автомобилей уходит на низководный мост и движение идет пошустрее.

Серьезная пробка ждет водителей в районе Вольно-Надеждинского. Согласно данным агрегатора «Яндекс.Пробки», здесь ведутся дорожные работы.

Напомним, что накануне оперативный штаб жителям региона рекомендовал на время действия режима самоизоляции, который продлили до 11 мая включительно, не покидать города или сёла, где они проживают на данный момент. Об этом же говорится и в рекомендациях МЧС России, которые рассылаются приморцам по СМС.