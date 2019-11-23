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Владивостокцы требуют изменить новую маршрутную сеть автобусов

транспорт, автобус, остановка

Жители Владивостока собирают подписи под обращением к властям за отмену нового проекта маршрутной сети на портале Change.org, сообщает DEITA.RU.

По мнению части владивостокцев, жители спальных районов, согласно новой сети, будут лишены прямого сообщения с многими другими районами города, что влечет за собой дополнительные траты, как финансовые (за оплату проезда многочисленных пересадок), так и временнЫе.

Авторы петиции просят провести честный, открытый опрос граждан, касаемо нововведений в сфере общественного транспорта, а также о полной остановке данного проекта,  в связи с трудностями, который данные проект за собой влечет, а именно :

1. Увеличение времени, потраченного на проезд, в связи с отсутствием прямого сообщения между районами города.

2. Увеличение трат для жителей города, среди, которых и малоимущие семьи, на оплату проезда, в связи с многочисленными пересадками.

Так, жители острова Русский на данный момент с действующим графиком автобусного сообщения с материком испытывают трудности постоянно: автобусы ходят с интервалом 2,5 часа, невозможно при необходимости вовремя выбраться с острова и обратно. При новом же графике прямой рейс в город вообще отменяется и теперь придется добираться на трех автобусах: увеличивается и время, и стоимость проезда.

Две недели назад, в городской думе Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству впервые был публично представлен проект новой маршрутной сети. Количество маршрутов планируют сократить с 93 до 75, а количество автобусов с 701 до 542. В основном уменьшение коснется малых автобусов, их планируют заменить на средний класс. Например, 85 маршрут планируется отменить, а по 95 маршруту пустить автобусы среднего класса каждые 6 минут. 45 маршрут предлагают продлить, то есть начать его движение от остановки Маяк и пустить до поселка Трудовое.

Между тем, городские власти открыты для предложений жителей, заверив, что при окончательном решении они будут учтены. Представители городской администрации отметили, что, начиная с 21 ноября, каждый желающий может ознакомиться с разработанными схемами движения, перейдя по ссылке и скачав презентацию. По инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка, до десятого декабря горожане могут внести поправки в любую из предложенных схем движения ОТ - специалисты мэрии уже принимают предложения владивостокцев, отправленные на электронную почту: bus@vlc.ru.

«Проект нужно тщательно доработать с учетом всех пожеланий горожан, ведь именно им предстоит каждый день ездить на общественном транспорте. Утверждение новой схемы произойдет только после того, как жители Владивостока выскажут свое мнение», - заявил мэр после рассмотрения предложенной специалистами «Сити Транспорт Групп - Сибирь» схемы движения на основе исследования пассажиропотока Владивостока.

Дмитрий Санников

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