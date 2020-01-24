Владивостокцы выяснили, какие есть аргументы «за» и «против» переезда в Москву

Для многих приморцев эта тема очень актуальна, напоминает DEITA.RU.



Очередной перечень доводов, которые оправдывают переезд из дальневосточной столицы в российскую, появился в местных соцсетях. Здесь же и аргументы против такой кардинальной смены места жительства.

Изображение, размещенное от лица задумавшегося над столичной жизнью приморца, размещено в группе «ННовый Владивосток». В качестве «ангела и демона» коллаж включает снимки черного и белого котов, на передние лапки которых надеты кукольные человеческие ручки.

«Демон» провоцирует московскими ровными дорогами, близким расположением Европы, «Макдональдсом» и большими зарплатами. «Ангел», в свою очередь, напоминает о Триозерье, доступных японских автомобилях, красивых девушках, а также остающихся друзьях, родителях и знакомых.

В Приморском крае убыль населения – привычный процесс. Только за первые шесть месяцев 2019 год регион лишился более 4 тысяч человек, а об увеличении населения речь идет только в выступлениях властей.

Елена Кот