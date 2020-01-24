Новости
Сильный ветер обещают синоптики на выходных
24 Январь 2020, 08:15
Владивостокцы выяснили, какие есть аргументы «за» и «против» переезда в Москву
24 Январь 2020, 07:45
«Мама, меня обокрали»: приморские родители бьют тревогу
24 Январь 2020, 07:30
65 домов оставят без света в пятницу во Владивостоке
24 Январь 2020, 07:15
Озвучен прогноз погоды на пятницу во Владивостоке
24 Январь 2020, 06:30
Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»
24 Январь 2020, 05:45
Вслед за главой ПФР пост может покинуть руководитель еще одной соц организации
24 Январь 2020, 05:00
Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус
24 Январь 2020, 04:15
Владивостокцы выяснили, какие есть аргументы «за» и «против» переезда в Москву
Для многих приморцев эта тема очень актуальна, напоминает
DEITA.RU.
Очередной перечень доводов, которые оправдывают переезд из дальневосточной столицы в российскую, появился в местных соцсетях. Здесь же и аргументы против такой кардинальной смены места жительства.
Изображение, размещенное от лица задумавшегося над столичной жизнью приморца, размещено в группе «ННовый Владивосток». В качестве «ангела и демона» коллаж включает снимки черного и белого котов, на передние лапки которых надеты кукольные человеческие ручки.
«Демон» провоцирует московскими ровными дорогами, близким расположением Европы, «Макдональдсом» и большими зарплатами. «Ангел», в свою очередь, напоминает о Триозерье, доступных японских автомобилях, красивых девушках, а также остающихся друзьях, родителях и знакомых.
В Приморском крае убыль населения – привычный процесс. Только за первые шесть месяцев 2019 год регион лишился более 4 тысяч человек, а об увеличении населения речь идет только в выступлениях властей.
Елена Кот