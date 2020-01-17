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Владивостокцы жалеют о «летающей тарелке» в центре города

Наземный переход Владивосток

Проект кольцевого перехода на Семеновской, прозванный ТВ народе 

«летающей тарелкой», был анонсирована еще в 2013 году, но пешеходы все еще стопорят автодвижение, сообщает DEITA.RU.

На странице популярной группы в соцсети «ВКонтакте», посвященной жизни Владивостока, появилось изображение, посвященное так и не воплощенному в жизнь проекту кольцевого надземного перехода, примыкающего к ТЦ «Родина». Администрация паблика VDK выразила мнение многих горожан, сожалеющих, что концепт так и остался на бумаге.

Футуристичный надземный пешеходный переход над перекрестком улиц Семеновской и Алеутской был одобрен градостроительным советом Владивостока еще в далеком 2013 году. Моментально разлетевшиеся тогда по соцсетям изображения дали объекту народное название «летающая тарелка». Жители города отмечали, что конструкция стала бы серьезной проблемой для маломобильных граждан в случае отсутствия лифтов – но заметно улучшила бы дорожную обстановку на соответствующем участке. Так или иначе, «тарелка» все же не приземлилась.

В качестве одной из задач, на решение которой должно было быть направлено создание необычного архитектурного элемента, специалисты градостроительного совета называли привлечение туристов. Переход в случае постройки нес бы дополнительную функцию аттракциона, приманки для гостей Владивостока.

Наталья Лебедева

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