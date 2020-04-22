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Владивостокская епархия хочет взыскать миллионы с иностранцев

владивосток, храм, церковь

Владивостокская епархия подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 2,64 млн рублей с ООО «Сталькрафт», сообщает ИА DEITA.RU. 

Согласно картотеке суда, иск был подан неделю назад 14 апреля. Сумма взыскания составляет 2 640 036 рублей. Причина искового заявления не указана. Однако согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis ООО «Сталькрафт» занимается поставками металлопродукции. 

Учредителем коммерческой структуры является другая фирма ООО «Строймаркет» в уставном капитале которой, есть иностранные граждане. Всего компания ООО «Строймаркет» учредила 58 компаний, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность в разных сферах. 

Напомним, что это не первое Арбитражное дело Владивостокской епархии за последний год. Так, с иском к церкви обратилось ФГУП «ГВСУ № 6», рассмотрение дело проходит в Арбитражном суде Хабаровского края. ФГУП хочет взыскать порядка 350 млн рублей за строительство собора на центральной площади Владивостока.

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