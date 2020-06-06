Владивостокская компания выплатила сотрудникам стомиллионный долг

Строительная компания, не оплатившая труд своих работников за март, вынуждена была вернуть этот долг вместе со штрафом, сообщает ИА DEITA.RU.

Трудовое законодательство оказалось нарушено в обществе с ограниченной ответственностью «СтройТранс-Газ-Восток». Этим вопросом занялась прокуратура Фрунзенского района города Владивостока

«Установлено, что организация не выплатила 1760 сотрудникам заработную плату за март 2020 года на сумму более 97 млн рублей», – рассказали в краевом ведомстве.

Теперь работники получили мартовскую зарплату. Кроме того, нерадивый работодатель должен выплатить штраф.