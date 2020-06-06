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Владивостокская компания выплатила сотрудникам стомиллионный долг
Это произошло после вмешательства прокуратуры
Строительная компания, не оплатившая труд своих работников за март, вынуждена была вернуть этот долг вместе со штрафом, сообщает ИА DEITA.RU.
Трудовое законодательство оказалось нарушено в обществе с ограниченной ответственностью «СтройТранс-Газ-Восток». Этим вопросом занялась прокуратура Фрунзенского района города Владивостока
«Установлено, что организация не выплатила 1760 сотрудникам заработную плату за март 2020 года на сумму более 97 млн рублей», – рассказали в краевом ведомстве.
Теперь работники получили мартовскую зарплату. Кроме того, нерадивый работодатель должен выплатить штраф.