Новости
Засуха угрожает нескольким регионам России
9 Май 2020, 07:45
Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику
9 Май 2020, 07:15
Самолеты-шпионы появились у российских границ
9 Май 2020, 06:15
Предприниматели попросили пошаговую инструкцию для получения мер поддержки
9 Май 2020, 05:15
Минздрав считает, что молодежь слишком много пьет
9 Май 2020, 04:15
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
9 Май 2020, 03:15
Хамство может стать причиной для увольнения чиновников
9 Май 2020, 02:15
Голикова поручила шести ведомствам победить домашнее насилие на самоизоляции
9 Май 2020, 01:15
Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику
За совершение коррупционного правонарушения юридическое лицо выплатило миллионный штраф, сообщает ИА DEITA.RU по материалам прокуратуры Приморского края.
Как рассказали в ведомстве, по постановлению прокуратуры Ленинского района г. Владивостока юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения.
Установлено, что должностному лицу ФГБУ «Всероссийский центр карантина» от имени юридического лица передано вознаграждение за ускорение процедуры получения заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.
В ходе принудительного исполнения решения суда компания перечислила сумму штрафа в полном объеме.