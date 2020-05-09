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Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику

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За совершение коррупционного правонарушения юридическое лицо выплатило миллионный штраф, сообщает ИА DEITA.RU по материалам прокуратуры Приморского края.

Как рассказали в ведомстве, по постановлению прокуратуры Ленинского района г. Владивостока юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Установлено, что должностному лицу ФГБУ «Всероссийский центр карантина» от имени юридического лица передано вознаграждение за ускорение процедуры получения заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

В ходе принудительного исполнения решения суда компания перечислила сумму штрафа в полном объеме.

 

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