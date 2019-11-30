Владивостокская крепость способна объяснить каждому: Россия -великая страна

В этом году произошло два значимых исторических события, территориально относящихся к Владивостоку - столице Дальневосточного федерального округа, а с недавнего времени и столице Приморского края. 130 лет исполнилось Владивостокской крепости – уникальному фортификационному сооружению, которое исторически составляло основу города. И в этом же, 2019 году официально создан Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость».

О ценности крепости, о том, что такое затейливый вандализм, о том, когда и какие объекты крепости станут доступны зрителям как объекты музея-заповедника DEITA.RU рассказал Виктор Шалай, директор Приморского краевого музея имени В.К. Арсеньева, директор Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость.

- Владивостокская крепость обрела статус федерального музея-заповедника, что это означает и как это связано с музеем имени Арсеньева?

- Тут надо разъяснить по порядку. Есть крепость фактическая как совокупность объектов. Она находится на территории города Владивостока и действительно является уникальным памятником, который требует незамедлительного спасения и скорейшего введения в музейный оборот. Это первое.

Второе - то, какими силами в музейный оборот это будет вводиться. На территории Владивостока из историко-культурных музеев есть только один, чья работа имеет не только общероссийский, но и международный резонанс - Приморский музей имени Арсеньева. Поэтому вопрос о том, какое учреждение займется музеефикацией крепости, стоял недолго. Эту работу поручили главному краевому музею. Но для достижения поставленных президентом задач, а также для того, чтобы у нашей команды появились гораздо более широкие полномочия, Министерством культуры РФ был учреждён Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Часть работающих в нем специалистов сейчас также является сотрудниками Приморского музея.

- Владивостокская крепость считается самой укреплённой береговой крепостью в мире, или одной из самых укреплённых. То есть, Владивосток обладает ценностным культурно-историческим объектом мировой значимости. На ваш взгляд, есть ли в полной мере осознание этой ценности на региональном уровне жителями и административными структурами?

- Следует понимать, что поручения президента не появляются вдруг. То есть, если крепость попала в список президентских поручений, значит в регионе назрела критическая масса мнений. Или отношение к крепости как к уникальному объекту стало более однозначным.

Исторических объектов на территории страны огромное количество. Но мы же не питаем иллюзий, что по отношению к каждому из них выпускается поручение президента. И если мы увидели внимание главы государства к Владивостокской крепости, то это совершенно точно означает, что ситуация назрела. А произойти это могло только следующим образом – всё больше людей пришли к мысли, что это уникальный объект, который требует к себе рачительного отношения. Поэтому сказать, что понимания, про которое вы говорите, нет – несправедливо.

Однако сказать, что все так думают, не решусь, потому что мы видим массу примеров вандализма на сооружениях крепости, причем разнообразного. Есть вандализм буквальный, когда неохраняемые объекты грабят, срезая металлические части и унося все, что плохо лежит. Это ожидаемо. Но последнее время появился вандализм затейливый. Например, вполне законопослушные граждане, полагая, что объекты заброшены, используют их для соревнований по мотоциклетному спорту. Сказать, что эти люди целенаправленно пришли уничтожать крепость, нельзя. Наверное, они считают себя сознательными, но проблема именно в том, что объекты покинуты. Люди, которые ничего не понимают в военной истории, относятся к ним как к каким-то заброшенным катакомбам. И для этих граждан нет никакой проблемы в том, чтобы провести время на территории крепости, устроив заезды на мотоциклах. Но когда эти гонки заканчиваются, многие элементы памятников оказываются повреждёнными.

Таким образом, нельзя сказать, что каждый житель Владивостока знает, любит и понимает крепость. И обвинять походя тоже нельзя. Чтобы появилось общее понимание того, что для города значит этот памятник, в чем заключается феномен крепости, нужно время. Чтобы люди осознали, что у них есть своя «Китайская стена» или «Стоунхендж», или «Кинкуку-дзи (Золотой павильон)», только он – вот такой.

- Владивостокская крепость была построена по практическим соображениям – защиты города и фактически восточных рубежей России. Сейчас это исторический объект. Что символизирует крепость Владивостока, какой посыл нам даёт?

- Ответить на Ваш вопрос и легко, и вместе с тем сложно. Если коротко: Владивостокская крепость способна объяснить каждому ныне живущему, что Россия – это великая страна с очень интересной, богатой историей. Нет ничего проще – подвести человека, например, ко рву первого форта или к кофру, к тому, что поражает свои масштабом и затейливостью инженерной мысли, – и человек совершенно точно поймёт, что это не пустяк. Не думаю, что даже при беглом взгляде на объекты крепости, у кого-то повернётся язык сказать, что это ерунда, что в мире такого полно. Во-первых, это неправда, в мире такого не полно, что легко доказуемо. А во-вторых, когда кто-либо – например, экскурсовод или лектор – начнёт дешифровать этот бетон через призму человеческих биографий, любой адекватный, порядочный человек не сможет не влюбиться в историю города, в историю России. Всё, что мы здесь видим, – это производная человеческой мысли, плод труда людей, придумавших крепость и реализовавших свои проекты.

Это невероятно интересная, захватывающая история. Когда смотришь на любое произведение талантливого инженера – будь то Исаакиевский собор, мост через Волгу или какой-нибудь туннель на Транссибе, – не можешь не восхититься. Это произведения искусства – красивые, функциональные и сложные. И во Владивостоке сотни примеров подобных инженерных решений, найденных для этого города с его рельефом. Крепость – это целый микрокосм с тысячами судеб, обстоятельств, эпизодов, достойных внимания лучших кинематографистов и писателей.

Каркас Владивостока, созданный строителями крепости, до сих пор является неотъемлемой частью нашей реальности. Каждый житель города ежедневно прикасается к истории крепости, не подозревая об этом.

- Вы говорите, что внутри самого города много объектов крепости?

- Их сотни. 120 с лишним – это только памятников федерального значения: боевых позиций, береговых батарей, фортов, линетов, редутов, того, что строилось непосредственно для ведения боевых действий. А ведь есть еще объекты инфраструктуры: дороги, казармы, пороховые погреба, провиантские склады, мясо-холодильник. К слову, многие ли знают, почему гора называется Холодильник? Минный городок – это арсенал крепости. Дальзавод – ремонтные мастерские. И так далее. Кусочков огромного пазла под названием «Крепость Владивостока» свыше полутысячи.

- Сколько объектов крепости планируется передать в ведение музея-заповедника?

- В ближайшие годы музеефикации подлежат порядка 120-ти объектов, которые находятся в реестре памятников федерального значения. Они разделены между тремя собственниками: Администрацией города Владивостока, Министерством культуры и Министерством обороны. Отсюда определённые сложности, связанные с разными формами имущественной принадлежности. Сейчас мы ведем переговоры с этими структурами по поводу передачи объектов на тех или иных условиях в управление музея-заповедника.

Мы рассчитываем, что уже в следующем году нам будет передана в безвозмездное пользование часть объектов, принадлежащих городской администрации, – Новосильцевская батарея, форт Поспелова, тринадцатый пороховой погреб. Параллельно с этим Министерство культуры в лице Агентства по использованию памятников культуры в следующем году планирует передать музею-заповеднику четыре объекта, среди которых 12-я и 13-я береговые батареи. А от Министерства обороны в наше управление перейдет форт № 1.

Из всех перечисленных мной объектов форт № 1 на Горностае - самый большой по территории. Принятие его на баланс заключает в себе наибольший объём бюрократических, юридических и прочих усилий. Это масштабный объект, который долгое время находился в ведении Минобороны. Сейчас по факту военные оттуда ушли. Из уважения к решению создать музей министерство держит там охрану, чтобы предотвратить посягательства на него вандалов. И все мы ждём, когда наступит финальная стадия передачи форта музею-заповеднику. По приблизительным подсчётам, это должно произойти к маю. Далее мы приступим к кадастровым работам, составлению всей необходимой нормативной документации, защищающей этот памятник и определяющей его границы. Когда мы введём объект в строй, я думаю, что это будет самый большой в городе общедоступный парк.

- Когда первые объекты крепости будут доступны для посетителей и что там будет?

- Мы планируем ввести в эксплуатацию пару объектов в мае. Но опять же, что означает слово «ввести»? Давайте разберёмся. Есть объекты, которые и сегодня активно посещаемы, в том числе и при участии музея. Нашими они не являются, мы за них не отвечаем, а лишь ведём экскурсионную деятельность с разрешения администрации города Владивостока, за что, по случаю, ей большое спасибо.

Когда объекты перейдут в ведение музея-заповедника, на первом этапе для зрителей мало что изменится. Кроме того, что появятся удобства – санитарные зоны, туалеты. Бетонная часть объектов какой была, такой и останется. Однако произойдут иные, жизненно важные изменения. Например, на всех этих гектарах нужно травить клещей. Это первое. Второе – подлежит выкосу растительность: трава и кустарники. Сейчас половины сооружений крепости попросту не видно, потому что они в зарослях. Территорию необходимо расчищать, прокладывать пешеходные дорожки. Посетитель, который придет туда впервые, не увидит какого-либо особенного предложения, помимо санитарной зоны и безопасности, экскурсионного обслуживания и событийного ряда.

Постепенно нам нужно будет решить вопрос с сетями. Объекты отключены от водоснабжения, а где-то его никогда и не было. Но самое главное – это электроснабжение, необходимое для постепенного осваивания крепости. Немалые усилия будут направлены на незаметные глазу обывателя действия. Поэтому, когда Вы спрашиваете: «когда первый?», я говорю: «в мае». Но ждать, что эти объекты будут существенно отличаться от себя нынешних, не следует. По большей части им и не нужно меняться. Разумеется, какие-то из их надо высушивать, мыть – это санитарное содержание. Однако никаких реконструкций на первом этапе не произойдет. Потому что восстановление любого памятника, а уж тем более памятника федерального значения, требует многих, многих, многих согласований, а также качественной, квалифицированной разработки проекта. Процесс будет происходить постепенно, шаг за шагом.

- Виктор Алексеевич, а как удалось сдвинуть ситуацию с «мёртвой точки», когда ценнейший объект, в исследование которого вложили огромные интеллектуальные и физические силы исследователи-историки, который важен для многих горожан, но на протяжении десятилетий не имел должного внимания от региональной власти, обретает статус федерального музея-заповедника, что даёт надежду на достойное сохранение крепости ещё на века?

- Нужно поблагодарить всех тех людей, которые на протяжении последних двадцати лет трудились над тем, чтобы крепость Владивосток была известна миру. Неверно полагать, что пришёл один человек, и все в корне изменилось. Это несправедливо по отношению к людям, которые сделали в тысячу раз больше. Я должностное лицо, назначенное на исполнение важной задачи просто потому, что из существующих в нашем учреждении кадровых возможностей команда Приморского музея - одна из лучших, не только в Приморье, но и в стране. А сдвигали ситуацию вокруг крепости с мертвой точки историки, краеведы, специалисты в области охраны памятников. Вплоть до министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского, который заинтересовался этим вопросом, и советника президента по культуре, Владимира Ильича Толстого. Они и ознакомили главу государства с системой аргументов, которая нашла свое продолжение в поручении о создании музея-заповедника. Они опирались на понятие уникальности, сформированное и подтвержденное экспертами, которые для этого трудились многие годы.

Это мы возвращаемся к началу – президентские поручения не возникают вдруг. Я говорил, что накопилась определённая критическая масса в понимании уникальности Владивостокской крепости. Она не могла накопиться без участия людей, которые работали с архивными материалами, писали научные труды, организовывали экскурсии, вели разного рода просветительскую работу, открывали исторические клубы, читали лекции. Без этого ничего бы не было – только тишь да благодать. Стояли бы памятники, о которых никто ничего не знал, – ни государственные деятели, ни влиятельные лица. А как узнать, если этого не видно? Страна огромная, объектов много. Никто не обязан знать больше чем мы, живущие на этой территории. Тот факт, что приморцы своей деятельностью прославляли крепость Владивосток и в итоге смогли привлечь к ней внимание, заслуживает уважения.

Ирина Павленко



