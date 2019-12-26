Владивостокские автобусы будут ходить по-новому

В среду, 25 декабря, депутаты городской думы Владивостока на итоговой пресс-конференции рассказали о новой схеме общественного транспорта, которую должны будут ввести в марте 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская, в настоящее время все мнения и предложения по схеме движения общественного транспорта учитываются администрацией Владивостока.

«После представления новой схемы на нее поступил шквал жалоб и предложений, после чего администрацией города было принято решение обсудить ее с жителями. По всем районам прошли встречи с жителями и работниками администрации, также совещания проходили с перевозчиками. В результате администрация вернулась к старой схеме, и проработала ее, сделав заезды к социальным объектам», - рассказала Наталья Войновская.

По ее словам, в новой схеме убрано только несколько маршрутов, а дублирующие проработаны в более качественном варианте. В центре города и по основным улицам будут курсировать автобусы большой и средней вместимости. Аукционы и конкурсы будут проводиться не раньше марта, поэтому до этого времени администрация будет дорабатывать сеть и принимать предложения граждан.

Депутат Людмила Таран рассказала, что жители ее избирательного округа по улице Сафонова самостоятельно организовались и подготовили предложение по сохранению маршрута №39.

«Меня, можно сказать, поставили перед фактом. Сами собрались, все написали, более 120 подписей поставили и попросили передать обращение в администрацию города. Уверена, что после таких действий – маршрут будет сохранен», - рассказала Людмила Таран.

Развитие и улучшение качества общественного транспорта среди депутатов вызвало разные мнения. Так, Владимир Исаков заявил, что большинство решений по этому вопросу являются социально болезненными для горожан.

«Что такое хороший общественный транспорт? В Москве с 1 января 63 рубля, со скидкой на месяц будет выше сорока рублей. У нас же поднятие на несколько рублей шквал поднимает, однако после поднятия цены можно приобретать транспорт, либо не поднимать стоимость и ездить «ведрах». Конечно, благодаря краевой поддержке удается приобретать новые автобусы, эту практику необходимо продолжать и развивать муниципальный транспорт, в следующем году предусмотрен миллиард рублей на покупку автобусов», - рассказал Владимир Исаков.

Во время обсуждения был затронут вопрос безналичной оплаты и работы онлайн-касс. На пресс-конференции заявили, что, оплачивая проезды картой Mastercard, будет предоставляться скидка в 3 рубля. Прорабатывается вопрос введения пересадочного билета и других положительных моментов.

Напомним, что вопрос новой маршрутной сети в последнее время был самым обсуждаемым во Владивостоке. Многие горожане открыто высказывали свое недовольство новой сетью и рассказывали про минусы сети. Новую сеть планировали ввести еще до Нового года, однако в связи с негативом горожан вопрос был отложен до весны. К этому времени специалисты обещают учесть все варианты и изменить маршрутную сеть. Помощь в этом вопросе городу обещали сотрудники краевой администрации.

Иван Крышан