Владивостокские фасады приводят в порядок

Фасады городских многоэтажек начинают играть новыми красками. На сегодняшний день работы ведутся по 71 адресу. Ход работ проинспектировали специалисты мэрии и городской думы, сообщает DEITA.RU.

В этом году во Владивостоке отремонтируют в 4 раза больше фасадов, чем в прошлом. Если в 2017 году в городе был отремонтирован всего 21 фасад, в 2018 – 16, то в этом в списках 84 многоквартирных дома. Фасады в ходе ремонта очищают от пыли и краски, заделывают их швы, оштукатуривают, грунтуют и красят. Цвета многоэтажек определены в соответствии с колористическим планом города, который разработали в мэрии.

Результаты оценили депутаты городской думы Наталья Войновская, Виктор Федоров и Василиса Ходнева, а также депутат Законодательного собрания края Александр Щербаков. О ходе работ им рассказали заместитель главы администрации города Тарас Фищук и начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер.

На улице Чкалова сейчас ремонтируют сразу пять многоэтажек, и не просто красят, а предварительно покрыли теплоизоляционным слоем, он также обеспечит шумоизоляцию, рассказал Григорий Пейхвассер.

Следующий адрес – Чапаева, 16. Здесь дом также покрывают свежей краской. Кроме того, на придомовой территории меняют асфальт.

«После ремонта фасадов несколько многоэтажек города будут подсвечены в ночное время. Это создаст особый облик города», - рассказал депутатам Тарас Фищук.

«Необходимость ремонта фасадов во Владивостоке назрела давно, - прокомментировал депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков. - И хорошо, что городские власти уделяют этому вопросу такое внимание. Мы со своей стороны готовы контролировать процесс ремонта и решать с жителями возникающие вопросы».

«Сейчас в городе действует несколько программ, позволяющих благоустроить придомовые территории и фасады. Радует, что жители стали активнее в них участвовать, - поделилась мнением депутат думы Владивостока Наталья Войновская. - Без помощи власти и дополнительных средств жители бы очень долго самостоятельно собирали на это деньги».

Напомним, масштабный ремонт фасадов во Владивостоке проходит в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд ВГО» при софинансировании администрации Приморского края. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей. Большая часть объектов расположена на гостевом маршруте города.

Михаил Светлов

Источник фото — vlc.ru