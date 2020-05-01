Владивостокские фонтаны пережили зиму

Фонтаны Владивостока запустили в тестовом режиме 1 мая, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации города.



По словам главного механика МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) Евгения Демченко, самый крупный муниципальный фонтан Владивостока на набережной Спортивной гавани успешно пережил зиму и сейчас готов к работе.

В течение минувшего месяца специалисты ВПЭС готовили фонтаны к новому сезону. На главном светомузыкальном фонтане заменили насосную систему и осветительные приборы. В чашах фонтанов на улице Адмирала Фокина установили новое декоративное освещение. К синим прожекторам добавили зеленый цвет и теперь пять фонтанов заиграют дополнительными цветами.

Пусконаладочные работы провели и на водном объекте на набережной ДВФУ. Там заменили лампы на комплексе водопадов и провели обработку специальным раствором против микротрещин на плавающем фонтане.

Напомним, что по традиции городские фонтаны включали во время празднования Первомая. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки их запуск был отложен. В обычном режиме восемь городских фонтанов начнут работать после снятия режима самоизоляции.